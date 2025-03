SPD-Generalsekretär will Sondervermögen vor allem für Bildung ausgeben

Berlin: In der Diskussion um die Verwendung des Milliarden-Sondervermögens plädiert SPD-Generalsekretär Miersch für Investitionen in die Bildung. Der "Bild am Sonntag" sagte er, viele Menschen erlebten, dass es in den Schulen durchregne und Kinder dort keine guten Bedingungen hätten. Das sei für ihn ein elementarer Punkt. Außerdem plädiert er für einen Kaufanreiz für E-Autos. Deutschland könne sich beim Klimaschutz keinen Aufschub leisten, so Miersch, insofern sei die Mobilität der Zukunft ein wichtiges Thema. Die E-Auto-Prämie ist in Deutschland Ende 2023 ausgelaufen.

