SPD-Frauen wollen eine Frau für die Lambrecht-Nachfolge

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Frauen in der SPD erwarten, dass auf die zurückgetretene Verteidigungsministerin Lambrecht wieder eine Frau folgt. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Noichl, hat in der "Rheinischen Post" Geschlechterparität gefordert. Nach ihren Worten muss sich eine Gesellschaft, die zu 50 Prozent aus Frauen besteht, auch im Kabinett widerspiegeln. Wörtlich sagte Noichl: "Fifty-fifty muss weiter gelten. Dafür steht die SPD." Derweil fordert die FDP vom Koalitionspartner eine schnelle Entscheidung zur Neubesetzung. Ihre Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sagte angesichts des Krieges in der Ukraine müsse das Vakuum im Verteidigungsministerium umgehend gefüllt werden. Linksfraktionschef Bartsch wirft Kanzler Scholz Zögerlichkeit vor und sprach von einem Trauerspiel für die deutsche Politik. Bundeskanzler Scholz will Lambrechts Nachfolge offenbar heute verkünden. Das hat Arbeitsminister Heil am Abend bei "hart aber fair" im Ersten gesagt. Und Wirtschaftsminister Habeck hat dem Deutschlandfunk gesagt, als erste konkrete Frage werde der neue Verteidigungsminister über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine entscheiden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 08:00 Uhr