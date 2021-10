SPD-Frauen wollen Bundestagspräsidentin stellen

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Frauen in der SPD machen sich für eine Bundestagspräsidentin stark. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Noichl, sagte, in der neuen Legislaturperiode sei die Position zwingend mit einer Frau zu besetzen. In der SPD-Bundestagsfraktion gebe es kompetente und tolle Frauen, einige von ihnen hätten auch das Profil für das Amt. SPD-Chef Walter-Borjans hatte den bisherigen SPD-Fraktionschef Mützenich ins Spiel gebracht. Sollte Olaf Scholz Kanzler werden und Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident bleiben, wären damit die drei politischen Schlüsselpositionen mit Männern besetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 23:00 Uhr