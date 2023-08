SPD-Fraktionsspitze will Mieterhöhungen stark begrenzen

Berlin: Die SPD-Fraktion im Bundestag will eine strengere Mietenpreisbremse. So steht es in einem Beschlusspapier für die Fraktionsklausur Anfang kommender Woche, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Aktuell gilt bei Mieterhöhungen eine Grenze von 15 bis 20 Prozent innerhalb von drei Jahren. Die SPD-Fraktion will diese auf sechs Prozent senken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 02:00 Uhr