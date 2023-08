SPD-Fraktionschef von Brunn verlangt Aiwangers sofortige Entlassung

München: Vertreter des bayerischen Landtags kritisieren Frei-Wähler-Chef Aiwanger scharf. Der Chef der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, von Brunn, forderte die sofortige Entlassung Aiwangers. Er sagte im Interview mit dem BR, es sei unvorstellbar, dass ein Verfasser derartiger Zeilen im Bayerischen Landtag sitze. Außerdem kündigte er an, dass die SPD-Landtagsfraktion unverzüglich eine Sondersitzung des Bayerischen Landtags beantragen wird. Auch der Fraktionschef der Grünen, Hartmann, forderte die Entlassung Aiwangers, wenn an den Vorwürfen etwas dran sein sollte. Fraktionschefin Schulze erklärte, dieses Flugblatt verhöhne die Opfer des Holocausts. Wer so denke, schreibe und rede, zeige seinen Antisemitismus klar und deutlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 13:00 Uhr