SPD-Fraktionschef Mützenich will Sondierung mit Grünen und FDP noch in dieser Woche

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Wunsch von SPD-Fraktionschef Mützenich soll seine Partei die Sondierungen mit Grünen und FDP zur Bildung einer Regierung noch in dieser Woche starten. Einer entsprechende Einladung sei an die beiden Parteien ergangen, sagte Mützenich vor ersten Beratungen der SPD-Abgeordneten in Berlin. Morgen wollen zunächst Grüne und FDP miteinander sprechen. Erste Themen werden nach Angaben von Grünen-Chef Habeck Bildung, Digitalisierung und Bürgerrechte sein. An den Gesprächen nimmt neben Habeck auch Co-Chefin Baerbock teil. Für die Liberalen sitzen FDP-Chef Lindner sowie Generalsekretär Wissing am Verhandlungstisch.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.09.2021 11:45 Uhr