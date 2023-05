SPD-Fraktionschef Mützenich macht Druck beim Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 22.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Diskussion über das Heizungsgesetz drückt die SPD aufs Tempo: Aus Sicht der Parteispitze soll es noch diese Woche erstmals im Bundestag diskutiert werden. Fraktionschef Mützenich zeigte sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF verärgert über die Haltung der FDP, die das nicht mittragen will: Das nerve ihn, sagte er. Er hoffe, dass in den nächsten Stunden ein Umdenken möglich ist. Auch Mützenich stellte allerdings klar, dass man bei dem Gesetz nachbessern muss: Konkret sprach er sich dafür aus, Arbeitnehmer nicht zu überlasten. Ob man das steuerlich mache, oder über eine Direktförderung, müsse man sehen. SPD und Grüne dringen auf einen Bundestagsbeschluss noch vor der Sommerpause. Die FDP fordert, die Pläne zu verschieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2023 09:45 Uhr