SPD-Fraktionschef Mützenich kündigt harte Haushaltsverhandlungen an

Berlin: Vor der Generaldebatte zum Haushalt für 2024 hat SPD-Fraktionschef Mützenich für seine Partei harte Verhandlungen über Einzeletats in den Haushaltsberatungen angekündigt. Zur Kindergrundsicherung sagte Mützenich, ihn habe irritiert, dass dabei zuerst über Finanzierungsfragen gesprochen wurde. Kinder sollten aber erhalten, was ihnen zustehe, und da gebe es noch Gestaltungsspielraum. Bei der Schuldenbremse wolle er aber nicht auf Konfrontationskurs zu Kanzler Scholz gehen, der das Land in den vergangen zwei Jahren gut durch mehrere Krisen geführt habe. Von der Opposition kam fundamentale Kritik am Haushalt. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Baumann, wirft der Bundesregierung dabei Täuschung vor. Dem Haushalt von rund 450 Milliarden Euro stünden 450 Milliarden Euro an Sondervermögen gegenüber, sagte Baumann im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Damit werde die Schuldenbremse nicht eingehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 08:00 Uhr