SPD-Fraktion will Ausnahmen bei Verbot neuer Gas- und Ölheizungen

Berlin: Die SPD-Fraktion besteht darauf, beim geplanten Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab kommendem Jahr Härtefälle zu berücksichtigen. Fraktionschef Mützenich sagte, es müsse ganz besonders auf Verbraucher geachtet werden, die auf diese Heizungen angewiesen seien oder sie erst neu eingebaut hätten. Kritik an den Heizungsplänen des Wirtschafts- und des Bauministeriums kam aus allen Oppositionsparteien. So sagte Unions-Fraktionschef Merz, man sei grundsätzlich gegen Verbotsregelungen. Stattdessen müsse man den privaten Haushalten Anreize geben, ihre Heizungen klimafreundlich umzustellen. Auch die FDP machte klar, dass sie die Pläne so nicht mitträgt. Wirtschafts- und Bauministerium arbeiten derzeit an einem Gesetzentwurf, der den Einbau reiner Gas- und Ölheizungen von 2024 an untersagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 18:00 Uhr