SPD-Fraktion und Söder stellen sich hinter Merkel

Nachrichtenarchiv - 25.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzlerin Merkel habe das Vertrauen der SPD-Bundestagsfraktion - das sagte der parlamentarische Geschäftsführer Schneider im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Man wolle nicht die Regierung stürzen, sondern man wolle, dass sie ordentlich ihre Arbeit mache, etwa bei Impfkampagne und Teststrategie, so Schneider. Im BR stärkte auch CSU-Chef Söder heute früh Merkel den Rücken. Die Idee einer erweiterten Osterruhe sei vom Grundgedanken her gut gewesen. Nachdem sie sich als nicht realisierbar herausgestellt hat, empfiehlt Bayerns Ministerpräsident nun den Länderkollegen, die vereinbarte Notbremse nachzuschärfen, etwa durch Ausgangsbeschränkungen und eine FFP2-Maskenpflicht wie in Bayern. Dem Vorschlag nach Reiseverboten wollte sich Söder nicht anschließen. Es sei nicht klar, ob diese rechtlich durchzusetzen seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 09:00 Uhr