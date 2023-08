SPD-Fraktion schlägt Industriestrompreis vor

Berlin: In der Ampel-Koalition nimmt der Streit über einen subventionierten Strompreis für energieintensive Unternehmen an Schärfe zu. Nun hat sich auch die SPD-Fraktion grundsätzlich hinter die Idee von Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen gestellt. Dieser Strompreis solle vor Steuern und Umlagen auf fünf Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden, so die SPD-Fraktion. Sie geht damit auf Konfrontationskurs zu Kanzler Scholz und FDP-Chef Lindner, die das bisher ablehnen. Die Subvention ist selbst in der Industrie umstritten, weil nur Teile davon profitieren würden. Kritiker verweisen auf Kosten in Milliardenhöhe - Befürworter auf die im internationalen Vergleich hohen Strompreise und befürchten deshalb, dass Unternehmen abwandern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 23:00 Uhr