SPD-Fraktion plant weiteres Entlastungspaket

Scholz hält in Prag europäische Grundsatzrede

Prag: Bundeskanzler Scholz hält heute Vormittag an der renommierten Karls-Universität der tschechischen Hauptstadt eine europapolitische Grundsatzrede. Es ist sein erster Besuch in Tschechien als Kanzler und auch seine erste derartige Rede. Darin will Scholz laut Regierungssprecher Hebestreit die Auswirkungen der "Zeitenwende" auf die EU behandeln, also die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Anschließend trifft der SPD-Politiker den tschechischen Ministerpräsidenten Fiala. Dabei dürfte es auch um den geplanten Ringtausch gehen: Deutschland will Tschechien Leopard-Panzer liefern, dafür stellt Prag der Ukraine Waffen aus sowjetischer Bauart bereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2022 10:00 Uhr