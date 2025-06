SPD-Fraktion hält Taser für Bundespolizei für sinnvoll

Berlin: Die geplante Beschaffung von Tasern für die Bundespolizei sorgt weiter für Diskussionen. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Fiedler, hält die Distanzelektroimpulsgeräte für eine sinnvolle Ergänzung. Sie seien kein Allheilmittel gegen Angriffe mit Messern, aber in vielen Einsatzsituationen gut geeignet, um Angreifer von vornherein von weiterer Gewalt abzuschrecken. Fiedlers Parteikollegin und niedersächsische Innenministerin Behrens ist dagegen skeptisch. Sie befürchtet, dass es gerade in Stresssituationen Beamte überfordern könnte, zu welcher Waffe sie greifen sollen. Kritische Töne kommen auch von der Linken und den Grünen. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt das Vorhaben. Bundesinnenminister Dobrindt hält den Einsatz von Tasern für zwingend notwendig und will die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen dafür noch in diesem Jahr aufsetzen.

