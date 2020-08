SPD-Fraktion fordert Verkehrswende für den bayerischen Alpenraum

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die SPD im bayerischen Landtag hat eine Verkehrswende für den Alpenraum gefordert. Der Abgeordnete von Brunn sprach von einem dramatischen Besucheransturm in diesem Sommer. Er äußerte zwar Verständnis dafür, dass die Menschen gerade in Zeiten von Corona Erholung in Bayern suchten. Aber Heimat und Natur müssten geschützt werden. Von Brunn verlangte deshalb den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, etwa die Verstärkung der Werdenfelsbahn auf zwei Gleise oder mehr Busverbindungen. Für die SPD-Abgeordnete Fehlner ist ein umweltfreundlicher Verkehr auch ein Standortvorteil für den Tourismus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2020 12:00 Uhr