SPD fordert unabhängige Aufklärung in der Masken-Affäre

Nachrichtenarchiv - 17.03.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD fordert in der Maskenaffäre einen unabhängigen Ermittler. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Schneider, sagte im "Morgenmagazin", man dürfe nicht zulassen, dass der Schmutz aus Teilen der Unions-Fraktion auf andere Parteien und die Politik insgesamt abfärbe. Schneider nannte die Situation sehr heikel - Vertrauen in die Politik sei gerade jetzt sehr wichtig. Eine Aufklärung durch Gesundheitsminister Spahn reicht der SPD nicht aus: Schneider sagte, man brauche einen unabhängigen Ermittler, der beim Bundestagspräsidenten tätig werde. Spahn hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Namen aller Abgeordneten zu veröffentlichen, die an der Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzausrüstung beteiligt waren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.03.2021 11:15 Uhr