SPD fordert strengeres Mietrecht

Kurzmeldung ein/ausklappen Politiker von SPD und Grünen kritisieren Querelen ums Heizungsgesetz

Berlin: Aus den Parteien der Ampelkoalition kommt Kritik an den anhaltenden Querelen um das Gebäude-Energiegesetz. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen sagte im BR24-Interview der Woche, sie hätte sich den Verlauf der Diskussion anders gewünscht. Die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte der SZ, das ganze Thema Klimaschutz sei durch den Streit beschädigt worden. Die Regierung müsse jetzt die Zeit bis September nutzen, um zu erklären, was beim Heizungsgesetz konkret beschlossen werden solle. Der Ministerpräsident von Niedersachsen Weil, ebenfalls SPD, forderte in der Neuen Osnabrücker ein geschlosseneres Auftreten der Koalition. Er sehe hier vor allem die FDP in der Verantwortung. Brandenburgs SPD-Regierungschef Woidke sagte, man müsse beim Klimaschutz die Menschen mitnehmen. Die Richtschnur für alle weiteren Vorhaben müsse sein, dass niemand finanziell überfordert werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.07.2023 09:15 Uhr