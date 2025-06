SPD fordert Rechtssicherheit bei Grenzzurückweisungen

Miersch fordert Rechtssicherheit bei Zurückweisungen: Das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts dürfe nicht auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten ausgetragen werden, sagte der SPD-Fraktionschef in Berlin. Deshalb müsse nun geprüft werden, ob das Urteil die Handlungsfähigkeit der Regierung einschränkt. Bundeskanzler Merz hatte zuvor erklärt, auch nach der Entscheidung seien noch Spielräume in Bezug auf die Zurückweisung Asylsuchender an den Grenzen da.

