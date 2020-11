SPD fordert klaren Rechtsrahmen für Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 01.11.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat heute früh 14.177 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Am Sonntag fallen die Zahlen meist niedriger aus, da viele Gesundheitsämter am Wochenende keine Fälle melden und weniger getestet wird. Kurz vor dem Teil-Lockdown ab morgen fordert die SPD, die Gesetzesgrundlagen zum Infektionsschutz zu überarbeiten. Die SPD-Fraktion schreibt in einem Positionspapier, das der dpa vorliegt, es müsse klare Kriterien für Eingriffe in Grundrechte wie Versammlungs- und Kontaktverbote oder die Erfassung von Kontaktdaten geben. Damit solle ein Regelungsflickenteppich der Länder verhindert werden. Der SPD-Rechtsexperte Fechner drängte zur Eile. Sonst bestehe das Risiko eines Super-GAUs, bei dem von den Gerichten alle sinnvollen Corona-Maßnahmen wegen mangelnder Rechtsgrundlangen gekippt werden. Kommende Woche will die SPD darüber mit dem Koalitionspartner Union sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 10:00 Uhr