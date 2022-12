SPD fordert Corona-Testpflicht für Einreisen aus China

Nachrichtenarchiv - 30.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der offenbar neuen Corona-Welle in China wird über die Rückkehr zu Einreisebeschränkungen diskutiert. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis plädiert für eine Testpflicht für Menschen, die aus China hierher kommen - notfalls auch im deutschen Alleingang. Zudem sollten positive Ergebnisse daraufhin untersucht werden, ob es möglicherweise neue Virus-Varianten gibt, so der SPD-Politiker im rbb. Einreiseverbote auszusprechen, schieße aber weit über das Ziel hinaus. Der Münchner Virologe Oliver Keppler hält verpflichtende Tests dagegen nicht für sinnvoll. Keppler sagte dem BR, man müsse zwar wachsam bleiben. Momentan grassierten in China aber die gleichen Corona-Varianten wie hier. Italien, Spanien, die USA, Indien und Südkorea haben bereits eine Testpflicht für Einreisende aus der Volksrepublik verhängt beziehungsweise angekündigt.

