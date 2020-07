SPD fordert Aufklärung über islamskeptische V-Frau des Verfassungsschutzes

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Fraktionschef der SPD im bayerischen Landtag, Arnold, will von der Staatsregierung wissen, ob eine heutige AfD-Mitarbeiterin für den Verfassungsschutz Salafisten beobachtet hat. Nach Informationen des "Spiegels" wurde die Frau eingesetzt, obwohl sie selbst an Treffen von antimuslimischen Gruppen in Tschechien teilnahm. SPD-Fraktionschef Arnold fordert nun Auskünfte vom Landesinnenministerium über ihren Einsatz. Außerdem will er über das Parlamentarische Kontrollgremium Akten des Verfassungsschutzes einsehen. Die Frau soll laut "Spiegel" sogar zum Schein zum Islam konvertiert sein, um Informationen zu erhalten. Seit zwei Jahren arbeitet sie dem Bericht zufolge für verschiedene AfD-Abgeordnete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 22:00 Uhr