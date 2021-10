SPD, FDP und Grüne bewerten erste Sondierung positiv

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils bewölkt, Tiefstwerte 10 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Teilen Frankens sonnige Abschnitte, sonsten bewölkt und vereinzelt Regen. In der Nacht in Franken teils länger aufklarend, sonst meist bewölkt mit gelegentlichem Regen im Südosten. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Am Wochenende nach örtlich zähem Nebel sonnig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 18:00 Uhr