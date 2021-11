SPD, FDP und Grüne beraten über strengere Corona-Vorgaben

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen in Deutschland beraten auch die Fraktionen von SPD, FDP und Grüne über die Einführung zusätzlicher Corona-Maßnahmen. Das berichtet die "Bild am Sonntag" und beruft sich auf Verhandlungskreise. Demnach planen die wohl künftigen Ampelkoalitionäre unter anderem eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen - unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind. Zudem soll die Corona-Prämie für Kliniken wieder reaktiviert werden. Krankenhäuser bekämen staatliche Entschädigungszahlungen, wenn sie einen Teil ihrer Intensivbetten für Corona-Patienten freihielten. Um die Booster-Impfungen bei Senioren zu beschleunigen, sollten Ärzte verpflichtet werden, ihre älteren Patienten anzuschreiben und über die dritte Impfung zu informieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.11.2021 10:00 Uhr