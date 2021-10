SPD, FDP und Grüne beginnen erste Dreier-Gespräche

Nachrichtenarchiv - 07.10.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD, Grüne und FDP treffen sich am Vormittag erstmals gemeinsam zu Gesprächen über ein mögliches Regierungsbündnis. Bisher hatten die Parteien lediglich in Zweier-Runden zusammen gesessen. Grüne und FDP betonen aber auch, dass die Beratungen mit der SPD keine grundsätzliche Absage an eine Koalition mit den Unionsparteien sei. FDP-Chef Lindner sagte dazu in der ARD, für seine Partei sei Jamaika weiterhin eine tragfähige Option. Parallele Gespräche mit CDU und CSU soll es aber nicht geben. CSU-Chef Söder hatte dagegen von einer de-facto-Absage an ein Jamaika-Bündnis gesprochen. Das heutige Treffen ist auf sechs Stunden angesetzt. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock betonte am Abend im ZDF, mit der FDP gebe es noch einiges zu überbrücken, etwa beim Klimaschutz und in der Verkehrspolitik. Große Gemeinsamkeiten sieht sie dagegen vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.10.2021 05:00 Uhr