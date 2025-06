SPD-Europapolitiker kritisiert Zollpolitik der USA

SPD-Handelspolitiker fordert Antwort auf US-Stahlzölle: Der Europaabgeordnete Lange sagte in Brüssel, sollten die Vereinigten Staaten die neuen 50-Prozent-Zölle nicht wieder aussetzen, müsste die EU ihre Gegenmaßnahmen unverzüglich umsetzen. Lange warf der US-Regierung vor, die Verhandlungen mit der EU zu untergraben. Am Morgen deutscher Zeit ist der neue erhöhte Tarif für Stahl und Aluminium in Kraft getreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 15:00 Uhr