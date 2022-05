SPD erzielt in Nordrhein-Westfalen historisch schlechtes Wahlergebnis

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die SPD hat bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen das schlechtestes Ergebnis in der Geschichte ihres einstigen Stammlandes erzielt. Die Sozialdemokraten kommen nach der jüngsten Hochrechnung auf 27 Prozent und damit auf 4,2 Punkte weniger als bei der letzten Wahl. Erneut stärkste Kraft wurde die regierende CDU von Ministerpräsident Wüst mit 35,7 Prozent, das sind 2,7 Punkte mehr als vor fünf Jahren. Die stärksten Zugewinne verzeichnen die Grünen, die sich mit 18,1 Prozent fast verdreifachen. Die momentan mitregierende FDP büßte mit 7,1 Punkten deutlich ein und liegt bei 5,5 Prozent. Leichte Verluste verzeichnet die AfD, sie kommt auf 5,6 Prozent. Die Linke ist erneut nicht im Düsseldorfer Landtag vertreten. Die Wahlbeteiligung im bevölkerungsreichsten Bundesland war mit 56 Prozent so niedrig wie noch nie zuvor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 20:00 Uhr