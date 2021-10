SPD-Co-Chef Walter-Borjans will Parteivorsitz abgeben

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Co-Parteichef Walter-Borjans will beim Parteitag im Dezember nicht wieder als Vorsitzender antreten. Er habe die Partei auf Kurs bringen wollen, mit seiner Karriereplanung sei der Schritt an die Spitze aber nicht verbunden gewesen, schrieb Walter-Borjans in einem Brief an die SPD-Gremien, der unter anderem auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Wörtlich wird der 69-jährige SPD-Vorsitzende mit den Worten zitiert: "Jetzt sollen mal Jüngere ran." Walter-Borjans führt die SPD seit Ende 2019 gemeinsam mit Saskia Esken. Das Duo wird dem linken Parteiflügel zugerechnet. Es hatte sich vor knapp zwei Jahren in einem Mitgliederentscheid unter anderem gegen den späteren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz durchgesetzt. Bei der Bundestagswahl im September holte die SPD 25,7 Prozent und wurde damit stärkste Kraft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2021 11:00 Uhr