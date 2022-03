SPD-Chefs fordern Ex-Kanzler Schröder zu Distanzierung von Putin auf

Nachrichtenarchiv - 09.03.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zehn aktuelle und frühere SPD-Chefs fordern Ex-Bundeskanzler Schröder auf, sich von Russlands Präsident Putin zu distanzieren. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben neben den aktuellen SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil auch ehemalige Partei-Chefs wie Scharping, Nahles und Müntefering einen entsprechenden Brief unterzeichnet. Darin heißt es wörtlich: "Der Blick vieler Menschen richtet sich auf Dich. Und Du entscheidest in diesen Tagen selbst, lieber Gerhard, ob Du auch zukünftig ein geachteter Sozialdemokrat bleiben willst." Bislang hat sich Schröder noch nicht öffentlich zu dem Brief geäußert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 21:00 Uhr