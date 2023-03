SPD-Chefin fordert im Haushaltsstreit mehr Geld für Kinder

Kurzmeldung ein/ausklappen "Im Westen nichts Neues" erhält vier Oscars

Los Angeles: Der Film "Im Westen nichts Neues" aus Deutschland hat bei der Oscar-Gala letzte Nacht gleich vier Auszeichnungen gewonnen. Die Literaturverfilmung von Regisseur Edward Berger wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Den Oscar für den besten Film insgesamt verpasste die Produktion allerdings, den bekam das Science-Fiction-Epos "Everything Everywhere All at Once". Der Film von Daniel Kwan und Daniel Scheinert holte insgesamt sieben Auszeichnungen, darunter auch den für die beste Regie. Preise gab es zudem für Hauptdarstellerin Michelle Yeoh sowie in den Nebenrollen für Jamie Lee Curtis und Ke Huy Quan. Bester männlicher Schauspieler wurde Brendan Fraser für seine Rolle in "The Whale".

