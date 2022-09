SPD-Chefin Esken prognostiziert Ende der Gasumlage

Nachrichtenarchiv - 26.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts zunehmender Zweifel in der Ampelkoalition an der Gasumlage rechnet die SPD-Vorsitzende Esken mit einem Aus für das Instrument. Sie sei der festen Überzeugung, dass man diese Woche zum Ende der Sonder-Abgabe kommen werde, sagte sie am Abend im Ersten. Esken forderte zudem eine Verstaatlichung der Energieversorger. Grünen-Co-Chefin Lang erklärte, die Gasumlage könne weg, sobald es aus dem Finanzministerium die Bereitschaft für eine Alternative gebe. Damit sei eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln gemeint, so Lang. Der Finanzminister, FDP-Chef Lindner, lehnt das bislang mit Verweis auf die Einhaltung der Schuldenbremse ab. Lindner plädierte dennoch für eine Gaspreisdeckelung. In der ARD-Sendung "Anne Will" sagte er, er habe bereits eine Idee zur Finanzierung so einer Maßnahme, wolle diese aber erst mit den Koalitionspartnern von SPD und Grünen beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2022 06:00 Uhr