SPD-Chefin Esken plädiert für Verhandlungen mit den Taliban

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD-Chefin Esken plädiert für intensive Verhandlungen mit den Taliban, um besonders schutzbedürftige Afghanen ausfliegen zu dürfen. Deutschland trage "in hohem Maße" Verantwortung für Ortskräfte, die für die Bundeswehr und die Bundesministerien in all den Jahren tätig waren, sagte Esken der "Welt". Aber auch Afghanen, die unter anderem für deutsche Entwicklungseinrichtungen, Medien und Nichtregierungsorganisationen vor Ort gearbeitet haben, verdienten Schutz. Gleiches gelte für Verteidiger von Menschen- und Frauenrechten, Journalisten und Kulturschaffende, die jetzt besonders gefährdet seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2021 15:00 Uhr