SPD-Chefin Esken hält befristetes Tempolimit für möglich

Scholz setzt Balkan-Reise fort

Skopje: Bundeskanzler Scholz setzt heute seine zweitägige Balkan-Reise fort. Der SPD-Politiker wird am Morgen in Nordmazedonien erwartet. Geplant ist dann ein Gespräch mit Ministerpräsident Kovacevski. Hauptthema soll der durch Bulgarien blockierte EU-Beitrittsprozess des Landes sein. Bereits gestern hatte sich Scholz bei seinem Besuch im Kosovo und in Serbien für die Aufnahme der Westbalkanstaaten in die Europäische Union stark gemacht. Als Bedingung für eine Mitgliedschaft mahnte er aber diverse Reformen an. Konkret nannte Scholz etwa den Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität, sowie die Sicherstellung von Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2022 03:00 Uhr