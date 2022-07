SPD-Chefin Esken bezeichnet längere Laufzeiten für Atommeiler als unsinnig

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Debatte um eine Laufzeitverlängerung für die letzten drei Atomkraftwerke hat die SPD klar Stellung bezogen. Parteichefin Esken sagte der "Süddeutschen Zeitung" von morgen, die Meiler länger als vorgesehen am Netz zu lassen, sei aus energie-, wirtschafts- und sicherheitspolitischer Sicht komplett unsinnig. Die drei Atomkraftwerke deckten gerade einmal fünf Prozent der Stromproduktion und leisteten somit keinen zählbaren Beitrag in der aktuellen Krise. Und Esken betonte, Atomkraft sei unwirtschaftlich, hoch gefährlich und habe keine Zukunft.

