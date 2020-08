SPD-Chefin Esken bekommt rechtsextreme Drohmail

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch SPD-Chefin Esken hat nach eigener Aussage eine rechtsextreme Drohmail bekommen, die mit "NSU 2.0" unterschrieben war. Der Inhalt sei so scheußlich, dass man es gar nicht beschreiben könne, sagte Esken dem SWR. - Vor kurzem war bekannt geworden, dass zahlreiche Politikerinnen und Politiker entsprechende Drohschreiben bekommen hatten. In einigen Fällen wurden Daten der Empfänger über Polizeicomputer in Hessen abgefragt. Deshalb wird gerade untersucht, ob es bei der hessischen Polizei ein rechtes Netzwerk gibt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.07.2020 05:00 Uhr