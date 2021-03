SPD-Chef sieht bei Aufklärung von Masken-Affäre auch Merkel und Spahn in der Pflicht

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Chef Walter-Borjans hat Kanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn aufgefordert, die Äffäre um Unions-Abgeordnete, die an der Maskenbeschaffung mitverdient haben sollen, rüchkhaltlos aufzuklären. Jeder Anschein von Vetternwirtschaft sei Gift für das so notwendige Vertrauen der großen Mehrheit in die politische Führung, sagte er der RTL-Gruppe. Gestern hatten der Unionsfraktionsvorsitzende Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt scharfe Kritik an den beiden Abgeordneten geäußert, die in diese Vorfälle verwickelt sein sollen. Solch ein Verhalten entspreche nicht den Standards der Union, schade dem Ansehen der Politik insgesamt und sei nicht zu akzeptieren. Sie reagierten damit auf Vorwürfe gegen den CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein und den CDU-Abgeordneten Niklas Löbel. Nüßlein gab bereits sein Amt als Fraktionsvize auf, Löbel zog sich aus dem Auswärtigen Ausschuss zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 11:15 Uhr