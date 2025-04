SPD-Chef Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus

Berlin: SPD-Chef Klingbeil schließt Steuererhöhungen in den kommenden Jahren nicht kategorisch aus. Das vorderste Ziel sei, Deutschland und Europa stark zu machen, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dafür müsse die geplante schwarz-rote Bundesregierung auch die finanziellen Mittel haben. In turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen, so Klingbeil. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht keine Steuererhöhungen vor, sie sind aber auch nicht explizit ausgeschlossen. Der wohl künftige Bundeskanzler und CDU-Chef Merz lehnt Steuererhöhungen ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 05:00 Uhr