SPD bleibt im Deutschlandtrend vorn

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gut einen Monat nach der Bundestagswahl bleibt die SPD im ARD-"Deutschlandtrend" klar in Führung. Für sie sprachen sich in der Umfrage des Instituts Infratest dimap 26 Prozent der Befragten aus. Die Union folgt mit 22 Prozent, die Grünen mit 16 und die FDP mit 13 Prozent. Für die AfD wurden zehn Prozent vorhergesagt, für die Linkspartei vier. SPD, Grüne und FDP, die derzeit über eine Ampel-Koalition verhandeln, hätten also weiterhin eine klare Mehrheit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.10.2021 01:00 Uhr