SPD bestimmt ihre Parteispitze neu

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz nach der Wahl von Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich die SPD neu auf. Ein Parteitag kommt zur Stunde zusammen, um die neue Spitze zu bestätigen. Lars Klingbeil soll zusammen mit Saskia Esken die Parteiführung übernehmen, der SPD-Vize Kevin Kühnert will ihm als Generalsekretär nachfolgen. Corona-bedingt können die meisten Delegierten nicht persönlich zum Parteitag kommen, die Wahlergebnisse müssen daher noch per Briefwahl bestätigt werden. Der bisherige Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans tritt nicht mehr an. Er forderte seine Nachfolger zu einem selbstbewussten Kurs gegenüber den Koalitionspartnern auf. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", die SPD sei nicht Sprachrohr sondern Impulsgeber der Koalition.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2021 10:00 Uhr