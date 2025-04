SPD bereitet Abstimmung über Koalitionsvertrag vor

Berlin: SPD-Parteichef Klingbeil hat vor dem Start des Mitgliedervotums zum Koalitionsvertrags noch einmal für die Zustimmung geworben. In der ARD sagte er, dazu gehöre dann auch ein Kanzler Merz -und er vertraue darauf, dass er das Land in diesen schwierigen Zeiten gut führen werde. In Hannover stimmt Parteispitze die Mitglieder heute bei einer Konferenz auf das Votum ein. Mehrere Landesverbände der Jugendorganisation der SPD haben sich aber gegen den Koalitionsvertrag ausgesprochen. Die Jusos in Bayern nannten ihn "nicht geeignet" um gegen die - Zitat - "enorme Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft anzugehen." Bis 29. April können die knapp 360.000 Parteimitglieder von morgen an über den Koalitionsvertrag abstimmen.

