SPD beharrt auf Erhöhung des Kindergelds

Berlin: Der koalitionsinterne Streit über einen höheren Kinderfreibetrag nimmt an Schärfe zu. SPD-Fraktionschef Mützenich kritisierte die Pläne von Finanzminister Lindner. Denn davon würden vor allem Familien mit höherem Einkommen profitieren. Mützenich erklärte, wenn der Kinderfreibetrag angepasst werde, müsse auch das Kindergeld erhöht werden. Ähnlich sieht das die Grünen-Fraktion, wie ihre Vorsitzende Haßelmann bekräftigte. Hingegen zeigt Grünen-Chef Nouripour Verständnis für den Vorschlag aus dem Finanzministerium. Die Anhebung des Freibetrags erfolge zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode. Das Kindergeld sei hingegen bereits - direkt und indirekt - dreimal angehoben worden, so Nouripour in einem Interview.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 23:00 Uhr