SPD-Außenpolitiker Roth hält Brüsseler Vorstoß zu Atomkraft für nicht mehr abwendbar

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der SPD-Außenpolitiker Roth hält es für nicht mehr abwendbar, dass die EU-Kommission Atomkraft übergangsweise als klimafreundlich und nachhaltig einstuft. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag hat der "Bild am Sonntag" gesagt, auch bei dieser Entscheidung gälten die demokratischen Spielregeln. Deutschland müsse Mehrheitsentscheidungen befolgen. An der geplanten Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Energiequelle hatte es aus allen drei Ampel-Parteien deutliche Kritik gegeben. Deutschland will bis Jahresende aus der Atomenergie aussteigen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.01.2022 01:00 Uhr