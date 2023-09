SPD-Außenpolitiker betont Bedeutung der Kontakte nach Afghanistan

Berlin: Der SPD-Außenpolitiker Stegner hat sich dafür ausgesprochen, den Gesprächsfaden zu den afghanischen Taliban nicht abreißen zu lassen. Im BR-Interview sagte Stegner, das bedeute keineswegs, dass man die Talibanherrschaft anerkenne. Es müssten aber Kontakte gepflegt werden, um den Menschen vor Ort zu helfen. Würde Deutschland nur mit Regierungen sprechen, die auch seine Werte teilten, dann werde das "ziemlich einsam", so Stegner wörtlich. Als Vorsitzender des Afghanistan-Untersuchungsausschusses wollte sich Stegner nach einem Jahr noch nicht auf Ergebnisse festlegen. Es deute sich aber an, dass das Debakel nach dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan auch mit einer fehlender Koordination zu tun gehabt habe. Sowohl innerhalb der Ressorts, wie auch mit Blick auf die internationale Gemeinschaft. Daraus müsse man lernen, so der SPD-Außenpolitiker. Heute kommt der Afghanistan-Untersuchungsausschusses zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 09:00 Uhr