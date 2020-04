Spaziergänge und Parkbank-Sitzen an Ostern erlaubt

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am Tag vor Ostern hat die Bayerische Staatsregierung noch einmal klargestellt, dass auch an den Feiertagen der Aufenthalt im Freien alleine oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt ist. Lebenspartner oder Angehörige, die Unterstützung brauchen, dürfen auch besucht werden. Innenminister Herrmann stellte noch einmal klar, dass das Lesen auf einer Parkbank und das Sitzen in der Sonne ebenfalls nicht verboten ist. Spitztouren mit dem Auto oder dem Motorrad sind verboten. Eine Fahrt mit dem Auto zum Ausgangspunkt eines Spaziergangs ist aber erlaubt. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat außerdem darauf hingewiesen, dass es ein triftiger Grund ist, die Grenze zu überschreiten, wenn man für maximal 48 Stunden seinen Lebenspartner im Ausland besuchen will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 13:00 Uhr