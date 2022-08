Sparkassenverband Bayern verzeichnet sinkende Spareinlagen und mehr Kontoüberziehungen

Deutschland vor Gesamtsieg im ECS-Medaillenspiegel

München: Zum Ende der European Championships kann sich der deutsche Sport noch gute Hoffnungen auf Platz 1 im Medaillenspiegel machen. Vor den letzten Entscheidungen liegt Deutschland mit 24 Goldmedaillen in Führung, allerdings dicht gefolgt von Großbritannien mit 23. Die letzten sieben Goldmedaillen werden am Abend in der Leichtathletik vergeben, etwa im Hochsprung der Frauen und in beiden 4x100-Meter-Staffeln. Erfolgreich waren heute schon die deutschen Kanutinnen und Kanuten - mit zweimal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze. Im Tischtennis gewann Dang Qiu aus Düsseldorf Gold gegen den Slowenen Jorgic. Für Qius Teamkameradin Mittelham reichte es nur zu Silber. Die 25-Jährige musste im Finale gegen die Österreicherin Polcanova verletzungsbedingt aufgeben. Turner Nils Dunkel gewann Bronze am Pauschenpferd.

