Sparkassen sehen kaum mehr Spielraum für Ersparnisse

Nachrichtenarchiv - 21.08.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der hohen Inflation kommt die Mehrheit der Deutschen offenbar zunehmend an ihre finanziellen Grenzen. In der "Welt am Sonntag" sagte Sparkassenpräsident Schleweis, perspektivisch rechne er damit, dass bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte - oder mehr - monatlich für die reine Lebenshaltung einsetzen werden müssen. Vor einem Jahr waren es noch 15 Prozent. Die Sparkassen rechnen damit, dass sich die Situation im Herbst und Winter noch deutlich verschärft, besonders für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die Volks- und Raiffeisenbanken beobachten nach eigenen Angaben eine ähnliche Entwicklung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2022 14:00 Uhr