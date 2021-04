Spargelsaison läuft bereits an

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Allersheim: Wegen des sonnigen Wetters ist in Unterfranken schon der erste Spargel gestochen worden. Offiziell beginnt die Saison in Bayern erst am 12. April. Der Deutsche Bauernverband rechnet ab der zweiten Aprilwoche mit einem steigenden Angebot an deutschem Spargel. Erstmals werden in diesem Jahr auch rund 5000 Erntehelfer aus Georgien auf den Spargelfeldern arbeiten. Im vergangenen Jahr ist ein Teil der Ernte ausgefallen, weil die dringend benötigten Erntehelfer wegen des ersten Corona-Lockdowns nicht einreisen durften.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 15:00 Uhr