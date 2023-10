Spannungen zwischen Serbien und Kosovo überschatten Westbalkan-Konferenz

Tirana: Bundesaußenministerin Baerbock hat sich besorgt über die Spannungen im Kosovo gezeigt. Vor Beratungen mit ihren Kollegen aus dem Westbalkan sprach sie von einem Rückschritt in der Sicherheitslage. Baerbock befürwortete zwar eine schnelle Heranführung der Staaten des westlichen Balkans an die EU. Diesen Weg könne es aber nur in gegenseitigem Respekt der territorialen Integrität geben, so die Grünen-Politikerin weiter. Angesichts der jüngsten Gewaltakte serbischer Paramilitärs im Nordkosovo warnte die Außenministerin des Kosovo, Gervalla-Schwarz, in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, die Gefahr eines neuen Balkan-Krieges sei so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2023 12:15 Uhr