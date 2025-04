Spannungen zwischen Indien und Pakistan verschärfen sich

Schüsse zwischen Indien und Pakistan heizen Konflikt weiter an: Beide Seiten sollen sich nach Angaben der pakistanischen Regierung in der vergangenen Nacht einen Schusswechsel geliefert haben. Die Schüsse seien entlang der Kontrolllinie in Kaschmir gefallen, hieß es. Zivilisten seien nicht beteiligt gewesen.

