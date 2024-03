Spanisches Schiff soll Hilfskorridor von Zypern nach Gaza eröffnen

Larnaka: Auf Zypern stehen die Vorbereitungen eines Hilfskorridors für Schiffe in den Gazastreifen kurz vor dem Abschluss. Wie die spanische Hilfsorganisation "Open Arms" mitteilte, soll ein Schiff ihrer Gruppe noch heute ablegen. Es hat demnach 200 Tonnen Reis und Mehl an Bord, die kurz vor der Küste des Gazastreifens in Kähne umgeladen und an Land gebracht werden sollen. Die Fahrt wird etwa zwei bis drei Tage dauern. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, es gebe noch eine Reihe logistischer Probleme. Die Seeroute soll den Abwurf von Hilfsgütern aus Flugzeugen ergänzen, was als teuer und ineffizient gilt und zudem gefährlich ist. Nach Angaben der von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Regierung im Gazastreifen kamen gestern fünf Personen ums Leben, als Hilfsgüter auf Menschen und Häuser stürzten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 15:00 Uhr