Spanisches Drama Alcarrás gewinnt Goldenen Bären bei den Filmfestspielen

Nachrichtenarchiv - 16.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Drama "Alcarràs" von Carla Simón über Pfirsichbauern in Spanien hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Das haben die Filmfestspiele vor kurzem bekannt gegeben. Den Großen Preis der Jury bekommt die Erzählung "The Novelist's Film". Die Schauspielerin Meltem Kaptan hat bei den Filmfestspielen einen Silbernen Bären gewonnen. Sie wird für ihre Hauptrolle in dem Drama "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" geehrt. Der Film erzählt, wie die Mutter des langjährigen Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz versucht, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien. Der Film von Regisseur Andreas Dresen bekam einen weiteren Silbernen Bären für das Drehbuch. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen europäischen Filmfestivals. Die Filmfestspiele fanden diesmal trotz Pandemie wieder mit Publikum statt. Für den Kinobesuch gelten dabei besondere Regeln. Bis zum Sonntag wird die Berlinale noch mit mehreren Publikumstagen fortgesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2022 21:00 Uhr