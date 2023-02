Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Der spanische Modeschöpfer Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren in Frankreich gestorben. Das bestätigte der Mutterkonzern seiner Marke. Er hatte stets einen Hang zu futuristischen Entwürfen. Die Kostüme für den Science-Fiction-Klassiker "Barbarella" machten Rabanne in den 60er Jahren weltberühmt. Sie waren wegweisend für die Pop-Art-Ära in der Filmbranche. Auch Parfümreihen sind mit seinem Namen verbunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 16:00 Uhr